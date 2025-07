Calciomercato Roma, Ghilardi sempre più vicino ai giallorossi. Ecco la situazione attuale - Calcio News 24

Calciomercato Roma: Ghilardi sempre più vicino, accordo con il Verona in dirittura d’arrivo. La situazione

Il calciomercato Roma entra nel vivo con una nuova trattativa che potrebbe presto concludersi positivamente. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, la Roma è sempre più vicina a trovare un accordo con l’Hellas Verona per l’ingaggio del difensore centrale Daniele Ghilardi. Il giovane classe 2003 ha già dato il suo assenso al trasferimento nella Capitale, rendendo di fatto l’affare a un passo dalla chiusura.

Il giocatore ha attirato l’attenzione del direttore sportivo giallorosso Florent Ghisolfi, alla ricerca di rinforzi giovani e affidabili per la difesa, soprattutto dopo gli infortuni che nella scorsa stagione hanno spesso messo in difficoltà il reparto arretrato. Ghilardi rappresenta un profilo ideale: italiano, giovane, duttile e già con una buona esperienza in Serie A. Il suo inserimento nella rosa allenata da Gasperini potrebbe offrire nuove soluzioni, sia in una difesa a tre che a quattro.

Il calciomercato Roma, in questa fase, si muove in modo molto attento e mirato. L’obiettivo è costruire una rosa competitiva senza sforare i limiti economici imposti dal Fair Play Finanziario. Proprio per questo, operazioni come quella per Ghilardi sono considerate strategiche: costi contenuti, margini di crescita evidenti e possibilità di valorizzazione nel medio termine.

L’accordo tra Roma e Verona non è ancora ufficiale, ma si sta lavorando ai dettagli finali. La cifra dovrebbe aggirarsi intorno ai 5 milioni di euro, bonus compresi. Un investimento che la società giallorossa considera sostenibile, soprattutto perché il giocatore ha già espresso con chiarezza la sua volontà di trasferirsi nella Capitale. La volontà del calciatore, come spesso accade nel calciomercato Roma, potrebbe rivelarsi decisiva per accelerare la chiusura della trattativa.

Nel frattempo, la Roma continua a monitorare altri profili per rinforzare difesa e centrocampo, ma la priorità al momento è chiudere l’affare Ghilardi, che rappresenterebbe un colpo di prospettiva e un segnale concreto dell’intenzione del club di puntare anche su giovani talenti italiani.

Il calciomercato Roma è in fermento e le prossime ore potrebbero essere decisive per vedere Daniele Ghilardi indossare la maglia giallorossa.