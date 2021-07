Secondo la stampa spagnola, Gonzalo Villar potrebbe rientrare in Spagna e lasciare, di conseguenza, la Roma di Mourinho

Secondo la stampa spagnola, in particolare AS, Gonzalo Villar potrebbe rientrare in Spagna in questa sessione di calciomercato.

Sul giocatore della Roma ci sarebbe il forte interesse dell’Atletico Madrid che, dopo aver firmato Rodrigo De Paul, potrebbe continuare a far spese in Serie A.