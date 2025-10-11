Calciomercato Roma, gennaio decisivo: Zirkzee ed Ekhator tra i rinforzi per l’attacco

Calciomercato Roma: a gennaio focus sull’attacco, Zirkzee ed Ekhator nel mirino. Tutti gli aggiornamenti

La sessione di gennaio sarà cruciale per la Roma, che intende intervenire sul reparto offensivo per garantire maggiore profondità e alternative a Gasperini , tecnico noto per la sua capacità di valorizzare giocatori duttili e di esperienza. Dopo un avvio di stagione altalenante, la dirigenza giallorossa ha individuato nell’attacco il settore da potenziare per restare competitivi nella corsa a un posto in Champions League.

I nomi caldi: da Zirkzee a Ekhator

Tra i profili monitorati spicca Joshua Zirkzee, attaccante olandese classe 2001 ex Bologna. Cresciuto nel Bayern Monaco, Zirkzee è un centravanti moderno, abile nel gioco spalle alla porta e dotato di ottima tecnica. Il suo rendimento in Serie A ha attirato l’interesse di diversi club, e la Roma lo considera un obiettivo di primo piano.

Un altro nome seguito con attenzione è quello di Jeff Ekhator, giovane nigeriano in forza al Genoa. Classe 2002, è un attaccante rapido e istintivo, capace di attaccare la profondità e di rendersi pericoloso in area di rigore. Il suo profilo rappresenta una scommessa intrigante per il futuro, ma già pronto a dare un contributo immediato.

Le alternative e le strategie

Oltre a questi due nomi, la Roma valuta anche altre soluzioni sul mercato internazionale, cercando un mix tra esperienza e prospettiva. L’obiettivo è garantire a Gasperini un reparto offensivo più completo, in grado di sopperire a eventuali assenze e di aumentare il peso offensivo della squadra.