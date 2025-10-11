Roma, retroscena Dovbyk: la strategia di Gasperini per recuperarlo. Dopo i rigori sbagliati… Il piano del tecnico giallorosso

Gian Piero Gasperini ha una missione chiara e ci crede ciecamente: recuperare al cento per cento il potenziale di Artem Dovbyk. Soprannominato “The Machine” in Spagna e “mister 42 milioni” per il suo valore, in Italia è diventato per tutti “il gigante buono”. Un’etichetta, quest’ultima, che nasconde però una critica velata al suo atteggiamento a volte giudicato troppo molle in campo, come si è visto nel momento più buio dei due rigori sbagliati contro il Lilla.

Tuttavia, qualcosa sta cambiando. La prestazione di domenica scorsa contro la Fiorentina ha mostrato un primo, significativo segnale di trasformazione. Una grinta diversa, un approccio più deciso: esattamente la metamorfosi di mentalità e stile di gioco che Gasperini pretende da lui. L’obiettivo numero uno del tecnico è chiaro: recuperare il suo bomber per dare una nuova dimensione all’attacco della Roma.

Il piano di recupero si sta svolgendo sui campi di Trigoria e si basa su un doppio binario: fisico e mentale. Sul piano atletico, lo staff di Gasperini sta lavorando intensamente per riportare Dovbyk a una condizione fisica ottimale. L’obiettivo è rendere il suo fisico imponente più scattante e dinamico, trasformandolo in un centravanti moderno, capace sia di fare a sportellate per difendere il pallone, sia di muoversi con agilità negli spazi stretti. Lo riporta il Corriere dello Sport.

Questo lavoro fisico è affiancato da un meticoloso supporto psicologico. Dopo il doppio errore dal dischetto, nessuno all’interno del club ha puntato il dito contro l’ucraino. Al contrario, squadra e staff lo hanno protetto e incoraggiato, per farlo sentire sempre più parte integrante del gruppo. I risultati si vedono, come confermano le parole dello stesso giocatore: «Mi dispiace non aver tirato anche il terzo, quello avrei segnato. Ma al di là degli errori, sto crescendo e fisicamente sto molto meglio».

Infine, c’è l’aspetto tattico. Gasperini sta ridisegnando la manovra per fornire maggiore supporto al suo centravanti. Si lavora molto con gli esterni per garantire più palloni giocabili in area di rigore, come accaduto nel gol contro il Verona o nell’assist per Soulé contro la Fiorentina. Alla squadra viene chiesta più profondità e fantasia, con Soulé e Dybala investiti del ruolo di chiavi del reparto offensivo. Saranno loro a dover innescare e supportare Dovbyk, trasformando il “gigante buono” nella macchina da gol che la Roma e Gasperini attendono.