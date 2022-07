Calciomercato Roma, in Spagna sicuri: Isco vicinissimo ai giallorossi

Calciomercato Roma: i giallorossi sarebbero vicinissimi a Isco, attualmente svincolato

Colpo da 90 in arrivo per la Roma. Secondo quanto riportato da AS, infatti, i giallorossi sarebbero a un passo dal chiudere la trattativa per l’arrivo di Isco nella Capitale.

Lo spagnolo è attualmente svincolato, dopo la scadenza del suo contratto con il Real Madrid, e ad aver un ruolo fondamentale nella trattativa sarebbe stato Jorge Mendes; agente sia del trequartista che di José Mourinho. Le pretendenti per Isco non mancano come Betis, Siviglia e Newcastle, ma lo spagnolo pare gradire la destinazione Roma. La fumata bianca sarebbe attesa entro la prossima settimana.