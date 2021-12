Calciomercato Roma, l’Udinese propone Stryger Larsen: le ultime

Calciomercato Roma: l’Udinese avrebbe proposto ai giallorossi Stryger Larsen. La decisione di Tiago Pinto

La Roma cerca rinforzi in vista del mercato di gennaio e l’Udinese potrebbe andare in soccorso di Mourinho. Come riportato da MondoUdinese.it, infatti, il club friulano avrebbe proposto ai giallorossi il cartellino di Stryger Larsen che va in scadenza a giugno 2022.

Tiago Pinto, però, non sarebbe convinto dato che la politica della Roma è quella di fare in acquisto in ottica futuro.