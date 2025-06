Calciomercato Roma, il Galatasaray chiede informazioni per Ndicka! Per il difensore i giallorossi chiedono questa cifra

Calciomercato Roma, il Galatasaray chiede informazioni per Ndicka. I giallorossi chiedono questa cifra

La Roma è alle prese con il conto alla rovescia per la chiusura del bilancio al 30 giugno, e la necessità di generare una plusvalenza superiore ai 10 milioni di euro impone al club giallorosso di accelerare sul fronte cessioni. A dettare l’urgenza è il Settlement Agreement con l’UEFA, che impone precisi paletti finanziari entro fine mese.

Tra i profili più caldi in uscita c’è Evan Ndicka, difensore ivoriano arrivato a parametro zero nell’estate 2023. Il centrale ha mercato e rappresenta per la Roma un’opportunità perfetta per incassare una plusvalenza piena, visto il costo di acquisizione nullo.

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il Galatasaray ha effettuato un sondaggio esplorativo per il giocatore, ma la valutazione fatta dalla Roma si aggira intorno ai 30 milioni di euro, una cifra che finora ha frenato l’avanzamento concreto della trattativa.

Anche il Marsiglia ha mostrato interesse per Ndicka, ma l’elevata richiesta economica da parte della Roma sta rendendo difficile l’evoluzione del dialogo tra le parti. Il club giallorosso spera di ricevere un’offerta più consistente dalla Premier League, mercato da sempre pronto a investire su profili giovani e fisicamente strutturati come quello dell’ex Eintracht Francoforte.

L’agente del calciatore si sta già muovendo sul mercato inglese per sondare possibili acquirenti. L’obiettivo della dirigenza capitolina è quello di chiudere almeno una cessione importante entro il weekend, così da sistemare i conti in tempo utile per la chiusura del bilancio.

La sola cessione di Leandro Paredes al Boca Juniors, infatti, non basta per soddisfare il fabbisogno economico imposto dal piano UEFA. La partenza di Ndicka rappresenterebbe dunque una mossa chiave per la sostenibilità finanziaria del club e per poter poi operare con maggiore libertà nel calciomercato estivo.