Calciomercato Roma, occhio a Ibanez: sondaggio del Real Madrid

Roger Ibanez potrebbe salutare la Roma durante la sessione estiva di calciomercato. Il difensore, autore di una stagione da protagonista, è stato cercato dal Real Madrid.

Come riportato da Tuttosport, si è trattato di un sondaggio esplorativo per valutare la fattibilità dell’operazione. In caso di offerta considerevole, la Roma non metterebbe paletti alla cessione di Ibanez.