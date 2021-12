Calciomercato Roma, spunta un nuovo nome per la mediana

Dopo la sconfitta di Bologna riparte il toto nomi nel mercato della Roma: spunta un nuovo nome per la mediana giallorossa

La Roma torna a Trigoria dopo la sconfitta di misura di Bologna. Riparte anche il toto nomi per il mercato dei giallorossi che nell’ultimo tempo ha preso sempre più piede.

Spunta un nuovo nome per la mediana. A riferirlo è TeleRadioStereo, ai giallorossi piace Roca in uscita dal Bayern Monaco. Gli intermediari sarebbero già in azione per capire la fattibilità dell’operazione, ma attenzione alla concorrenza di due club spagnoli.