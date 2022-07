Calciomercato Roma, Shomurodov sblocca Belotti: il Gallo è a un passo

Calciomercato Roma: la possibile cessione di Shomurodov al Bologna, sbloccherebbe l’arrivo in giallorosso di Belotti

La Roma non vuole fermarsi sul fronte calciomercato e ora Tiago Pinto vorrebbe regalare a Mourinho anche Andrea Belotti. Lo Special One, come riportato da La Gazzetta Sportiva, avrebbe già fatto partire l’ormai classica telefonata per convincere il Gallo. Ma per concretizzare il tutto, i giallorossi hanno bisogno di alcune uscite.

In particolare quella di Eldor Shomurodov. L’uzbeko piace al Bologna che ieri lo avrebbe chiesto in prestito. La trattativa non è ancora chiusa, dato che per i rossoblù l’attaccante non sarebbe una prima scelta e andrebbe quindi convinto. Belotti, dal canto suo, non vedrebbe l’ora di sbarcare alla Roma.