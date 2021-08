Calciomercato Roma, Siviglia al lavoro per Florenzi

Calciomercato Roma, l’esterno fuori dai piani di Mourinho è finito nel mirino della società spagnola: il punto

Come riferito da Il Tempo, Alessandro Florenzi non rimarrà ancora a lungo alla Roma. Dopo l’anno di prestito al Psg, e il mancato riscatto, il giocatore ha fatto ritorno nella Capitale ma è fuori dai piani di Josè Mourinho. Giallorossi al lavoro per trovargli una sistemazione a titolo definitivo.

Nel futuro del neo campione d’Europa potrebbe esserci il Siviglia che però, prima di affondare il colpo, deve liberare il posto in rosa cedendo gli esuberi.