Suso-Roma: a Trigoria, incontro odierno tra l’agente dello spagnolo, Alessandro Lucci, e il ds giallorosso, Monchi. Possibile colpo della Roma negli ultimi giorni di calciomercato?

La Roma è stata tra le società che fin qui hanno maggiormente investito nel calciomercato estivo. Dopo tanti arrivi importanti, da Cristante a Coric, passando per Pastore e Kluivert, adesso i giallorossi sono alla ricerca di un ultimo innesto per la classica ciliegina sulla torta. Per il centrocampo si è parlato di N’Zonzi e Samassekou, mentre per la corsia esterna, oltre al recente nome di Pavon, rispunta l’idea Suso; come riporta Sky Sport, oggi l’agente del giocatore spagnolo, Alessandro Lucci (procuratore anche di Florenzi), ha incontrato a Trigoria il ds romanista Monchi. Nel colloquio si sarebbe parlato anche di Suso, vecchio obiettivo del club giallorosso; nell’ultima settimana di calciomercato, una trattativa che appare comunque difficile e legata totalmente alla volontà del Milan di cedere o meno lo spagnolo. Senza dimenticare l’abbondanza nella rosa della Roma di giocatori esterni offensivi. Suso-Roma: pura fantasia al tramonto del mercato estivo o possibile colpo a sorpresa degli ultimi giorni?