Calciomercato Roma: Pavon, un notevole investimento per l’attacco

La Roma sta cercando di trattare con il Boca Juniors per l’esterno argentino Cristian Pavon che andrebbe a rinforzare l’attacco di mister Di Francesco

A pochi giorni dalla fine del calciomercato, la Roma prova a piazzare il colpo per l’attacco che da settimane vede impegnata la dirigenza giallorossa. La trattativa sfumata per Malcom, ha portato il direttore sportivo Monchi alla ricerca di nuove alternative che possano soddisfare il tecnico Eusebio Di Francesco. L’ultimo nome finito sulla lista della spesa giallorossa è l’ala del Boca Juniors Cristian Pavon.

Il ventiduenne argentino piace molto alla Roma che vuole chiudere l’affare, ma prima di farlo bisogna accontentare le richieste del club argentino che non vuole far partire il giocatore per meno di 35 milioni di euro. Pavon possiede una clausola rescissoria di 50 milioni di dollari (circa 44 milioni di euro) e, dunque, al club capitolino converrebbe sedersi al tavolo con il patron del Boca per giungere ad un accordo. La trattativa non si prospetta delle più facili, ma questi giorni potranno essere utili alla Roma per capire se Pavon, che comporta un investimento notevole, possa rappresentare l’uomo giusto per la squadra.