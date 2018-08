Il gioiellino del Boca, Pavon, intriga Monchi disposto a mettere sul piatto una super offerta: si prepara un vertice con gli argentini

Monchi l’aveva promesso: «Malcom ha scelto il Barcellona? La- voreremo per prenderne uno più forte». Il nome? Cristian Pavon. E’ lui la possibile new entry per la fascia giallorossa. In queste ore la Roma si sta concedendo lunghe riflessioni. E non potrebbe essere diversamente: 22 anni, gioiello del Boca Juniors, passaporto comunitario, clausola rescissoria da circa 37 milioni di dollari (circa 31 milioni di euro). Una precisazione sulla clausola: Angelici, boss del Boca, ha recentemente annunciato di averla aumentata, ma senza specificare a quanto ammonti. La Roma ha memorizzato e ha avuto ulteriori segnali sul fatto che si possa trattare per una cifra da 34-35 milioni (di euro). Monchi potrebbe sfruttare l’assist offerto dalla tournée europea del Boca. Gli argentini saranno in Europa per alcune amichevoli (a Ferragosto ospite del Camp Nou e del Barcellona), potrebbe essere l’occasione giusta per approfondire. Ma prima bisogna abbozzare ad una trattativa. Di sicuro un nome che entra nella lista, all’interno di una mini processione di talenti. Tra Bailey (costoso), Neres (idem), Suso (recentemente blindato da Leonardo), l’eterno Berardi (oggi più aggrappato al Sassuolo che alle voci di mercato), Marlos (che non convince completamente), c’è anche lui.

Pavon può occupare tutti e tre i ruoli dell’attacco, ma sulle fasce rende meglio. Qualità tecniche impressionanti, perfetto per il 4-3-3, all’occorrenza utile nel 4-4-2. La carriera di Pavon è stata bruciante: la svolta nel 2015 quando il Boca decide di riprenderlo dal Colon e di spalancargli le porte della Bombonera. La trattativa non sarà facile, il boss del Boca Juniors è un tipo tosto capace di rimandare al mittente ricche offerte piovutegli nel recente passato (Milan, Inter e Napoli su tutte). Ma la Roma non si dà per vinta e ci vuole provare. Il casting degli esterni continua.