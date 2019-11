Calciomercato Roma, un tesoretto da 70 milioni per riscattare Smalling: i 14 elementi con la valigia in mano

Quattordici cessioni per alimentare il mercato in entrata. Questo, secondo La Gazzetta dello Sport, l’obiettivo nei prossimi mesi della Roma. Che si ritrova tra le mani un intero arsenale di calciatori in prestito che potrebbero essere riscattati dall’attuale club in cui militano.

Una cerchia di cui fanno parte Olsen al Cagliari, Nzonzi al Galatasaray, Schick al Lipsia, Defrel al Sassuolo, Karsdorp al Feyenoord, Gonalons al Granada e Coric all’Almeria, soltanto per citare i big. Dalla loro cessione, innanzitutto, il club giallorosso ricaverebbe i soldi per riscattare a sua volta Smalling dal Manchester United.