Calciomercato Roma, Vasquez è il nuovo secondo portiere giallorosso. La situazione - Calcio News 24

Calciomercato Roma, ufficiale Devis Vasquez: il colombiano arriva a parametro zero. La situazione

Il Calciomercato Roma si muove anche sul fronte dei portieri. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club giallorosso ha ufficialmente chiuso l’ingaggio di Devis Vasquez, portiere colombiano classe 1998. L’ex estremo difensore del Milan, recentemente svincolatosi dopo una stagione passata in prestito all’Empoli, approda ora nella Capitale a parametro zero, pronto a ricoprire il ruolo di secondo portiere alle spalle del titolare.

Con l’arrivo di Vasquez, il Calciomercato Roma segna un’altra operazione intelligente e a basso costo, ma con potenziale. Il portiere ritroverà in giallorosso due figure chiave del suo passato in Italia: l’allenatore Gian Piero Gasperini, che ora siede sulla panchina della Roma, e il direttore sportivo Frederic Massara, l’uomo che lo aveva portato per la prima volta in Serie A durante la sua esperienza al Milan.

Proprio il legame con Massara potrebbe rivelarsi decisivo per un inserimento rapido e sereno all’interno dello spogliatoio. La fiducia tra i due è nota, e questo potrebbe agevolare la transizione di Vasquez verso una nuova tappa della sua carriera, in un ambiente esigente e ambizioso come quello romanista.

Per Devis Vasquez, l’approdo alla Roma rappresenta una grande occasione di rilancio. Dopo un periodo in chiaroscuro all’Empoli, in cui ha avuto modo di conoscere meglio il calcio italiano, ora avrà l’opportunità di allenarsi quotidianamente in una squadra di alto profilo, impegnata su più fronti e con obiettivi importanti. Gasperini, tecnico esperto e attento alla crescita dei singoli, potrebbe contribuire in maniera significativa allo sviluppo del colombiano.

Il Calciomercato Roma, in attesa di rinforzi nei ruoli chiave come centrocampo e attacco, ha quindi piazzato un colpo utile anche per la profondità della rosa. Vasquez agirà da vice, ma con la possibilità di mettere pressione al titolare e farsi trovare pronto in caso di necessità.

Il portiere colombiano è solo uno dei tasselli che la dirigenza giallorossa intende inserire in un’estate di rinnovamento e ambizione. Il Calciomercato Roma è appena entrato nel vivo, e l’arrivo di Vasquez ne è una prima testimonianza concreta.