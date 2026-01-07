Calciomercato Roma, il bilancio dopo il vertice societario: proseguono i contatti per Raspadori

Calciomercato Roma, il punto dopo il vertice societario: avanti i contatti per Raspadori, le ultimissime notizie

La Roma, come anticipato nelle scorse ore, ha tenuto oggi – mercoledì 7 gennaio – un importante vertice societario. La proprietà ha confermato la volontà di rafforzare la squadra sul mercato, mantenendo la stessa ambizione mostrata da Gasperini e ribadendo l’intenzione di costruire un progetto competitivo.

Tutte le strategie, però, dovranno rispettare i tempi imposti dal settlement agreement e rientrare nei parametri di sostenibilità economica. La dirigenza sta cercando di accelerare la pianificazione dei prossimi passi, in un clima definito costruttivo e orientato a obiettivi condivisi. All’incontro non era presente Massara, impegnato a portare avanti le operazioni di mercato.

Proprio sul fronte acquisti, proseguono i contatti per Giacomo Raspadori, anche se al momento non si registrano passi avanti significativi. La trattativa resta complessa, ma la Roma continua a monitorare la situazione in attesa di sviluppi.

Il direttore ha incontrato di persona gli agenti di Raspadori, dopo i numerosi contatti telefonici dei giorni scorsi. Il faccia a faccia non ha portato a una svolta definitiva, ma ha comunque lasciato filtrare un leggero aumento dell’ottimismo attorno alla trattativa. Lo riporta Di Marzio.

LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Informativa Lottomatica e Goldbet: fino a 100€ per ogni cartellino in Serie A

Per ogni cartellino ottieni 5€ fino a 100€ di bonus scommesse

Verifica termini e condizioni tramite i seguenti link:

SCOPRI LA PROMO LOTTOMATICA

SCOPRI LA PROMO GOLDBET