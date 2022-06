Salernitana su Calafiori: ecco i dettagli e l’offerta presentata dal club granata alla Roma

Come riportato da TMW, la Salernitana è in cerca di rinforzi in vista della prossima stagione e ha messo nel mirino Riccardo Calafiori.

Il club granata ha già presentato un’offerta alla Roma e si tratta di due milioni di euro più bonus.