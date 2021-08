Calciomercato Salernitana: Simy non esclude Caprari. Il punto

Calciomercato Salernitana: nonostante la trattativa per Simy, il club campano non sembra mollare la presa su Caprari

Il calciomercato della Sampdoria sta entrando nel vivo e inizia a vedersi, soprattutto in uscita, il lavoro di Daniele Faggiano. Tra i blucerchiati da tenere in osservazione c’è Gianluca Caprari: la Salernitana continua a spingere per l’attaccante.

Secondo quanto riferisce Sky Sport, i campani stanno provando ad accelerare per Caprari e la trattativa in corso per il passaggio in granata di Simy del Crotone non sarebbe un ostacolo per la trattativa. I contatti con la Sampdoria continuano.