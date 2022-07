Calciomercato Salernitana, vicini Ranocchia e Bradaric. Sprint per Djuricic

Il calciomercato della Salernitana sta prendendo sempre più forma: vicini i colpi Ranocchia e Bradaric. Sprint per Djuricic

De Sanctis sta lavorando senza sosta per consegnare nuovi giocatori al roster di Nicola per la prossima stagione.

La Salernitana sarebbe vicina a chiudere un doppio colpo per la mediana: stiamo parlando di Ranocchia e Bradaric. Il diesse continua a lavorare per Djuricic, che svincolato potrebbe firmare in qualsiasi momento per i granata. Lo scrive Gianluca Di Marzio.