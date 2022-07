Calciomercato Sampdoria, a volte ritornano: chiuso il colpo Leverbe per la difesa

Calciomercato Sampdoria: rinforzo in difesa per i blucerchiati che hanno chiuso con il Pisa per il ritorno di Leverbe

Tramontata l’idea Koni de Winter dalla Juventus e in attesa di capire come si evolveranno le trattative per Matteo Gabbia e Mattia Caldara, la Sampdoria ha chiuso l’accordo con il Pisa per il ritorno di Maxime Leverbe.

Il difensore sarà il primo tassello, in prospettiva data la giovane età, per rafforzare il reparto arretrato di Marco Giampaolo. Come riporta Sky Sport, Leverbe si trasferirà con la formula del prestito con diritto di riscatto.

