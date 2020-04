Nuovo obiettivo di mercato per la Sampdoria di Ranieri: occhi su Andrey centrocampista in forza al Vasco da Gama

La Sampdoria punta a rinforzarsi in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato dall’ANSA, i blucerchiati vorrebbero assicurarsi le prestazioni sportive di Andrey.

All’anagrafe noto come Andrey Ramos do Nascimento, il classe ’98 ricopre il ruolo di centrocampista centrale ed attualmente ha un contratto in scadenza nel 2021 con il suo club, il Vasco da Gama.