Calciomercato Sampdoria: assist dalla Dinamo Zagabria per Pjaca

Calciomercato Sampdoria, la Dinamo Zagabria è fredda su Pjaca, lasciando i blucerchiati come unica alternativa al croato della Juve

È ancora avvolto nel mistero il futuro di Marko Pjaca. L’attaccante della Juventus aveva fatto muro al trasferimento alla Sampdoria sperando di avere la possibilità di giocare all’estero nella Dinamo Zagabria.

Ma è proprio dal club croato che è arrivata la doccia fredda per Pjaca: la Dinamo Zagabria non sarebbe interessata al calciatore e si sarebbe ritirata dalla corsa, come riportano i media nazionali. Un assist involontario alla Sampdoria che può sperare che Pjaca, fuori dal progetto della Juventus accetti l’offerta dei blucerchiati.