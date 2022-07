Calciomercato Sampdoria: c’è concorrenza per Aramu

Calciomercato Sampdoria, anche Empoli e Brescia sulle tracce di Aramu, l’attaccante che piace ai blucerchiati

La Sampdoria pensa a Mattia Aramu per rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione. L’attaccante potrebbe lasciare il Venezia dopo la retrocessione in Serie B e, sulle sue tracce, ci sono diversi club oltre ai blucerchiati.

Come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, Aramu è finito anche nel mirino di Brescia ed Empoli. In Toscana ritroverebbe il suo ex allenatore Paolo Zanetti.