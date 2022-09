Sampdoria, conti in regola grazie all’ottimo lavoro di Faggiano sul mercato: il punto

La Sampdoria ha rimesso a posto i conti e l’ha fatto grazie all’ottimo lavoro sul mercato di Daniele Faggiano

La Sampdoria ha rimesso a posto i conti e l’ha fatto grazie all’ottimo lavoro sul mercato di Daniele Faggiano. Giusto o sbagliato le casse dei blucerchiati a giugno non permettevano di fare grossi investimenti, anzi tutt’altro.

Le mosse del diesse sono state in primis valutare le offerte per i giocatori che avrebbero potuto lasciare Genova. Damsgaard e Thorsby in primis e a seguire anche gli scontenti Bonazzoli e Candreva, quest’ultimo legato alla Sampdoria anche da un contratto troppo oneroso. Situazione simile a quella di Yoshida, visto che il giapponese non ha firmato il rinnovo viste le richieste esose a cui si lega lo stesso discorso per Ekdal. Da qui la Sampdoria ha potuto sistemare i conti e fare mercato.