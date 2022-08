Calciomercato Sampdoria: Ferrarini è lontano

Calciomercato Sampdoria, i blucerchiati starebbero rallentando su Ferrarini, terzino della Fiorentina, che non convince i dirgenti

Come riportato da Sampnews24, la Sampdoria starebbe lasciando perdere la pista che conduceva a Ferrarini, terzino della Fiorentina.

Il classe 2000 non ha stuzzicato la fantasia della società blucerchiata, che non solo è concentrata su altri fronti, ma che vedrebbe il suo arrivo subordinato alla partenza di Depaoli, che non ha ricevuto offerte al momento.