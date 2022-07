Calciomercato Sampdoria, Grassi a un passo: ecco cosa manca

Calciomercato Sampdoria: i blucerchiati avrebbe chiuso l’affare Grassi col Parma. Mancherebbe solo l’ufficialità

La Sampdoria ha ormai messo a segno il colpo Alberto Grassi dal Parma. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, mancherebbe solo l’ufficialità per la chiusura della trattativa con il Parma per procedere al trasferimento del centrocampista.

A quanto sottolinea Tuttosport, sono stati definiti tutti i dettagli del contratto, incluso l’ingaggio e i bonus per il giocatore. La Sampdoria, a questo punto, proverà comunque a chiudere anche per Rog del Cagliari, sebbene alcuni tasselli della trattativa non siano ancora andati a posto.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA SAMPDORIA SU SAMP NEWS 24