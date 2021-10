Calciomercato Sampdoria: la Roma mette nel mirino Bereszynski

Calciomercato Sampdoria, Bereszynski potrebbe finire nel mirino della Roma nella sessione invernale: la situazione

Dopo un’ottima stagione lo scorso anno, Bartosz Bereszynski sta trovando continuità anche in questo inizio di campionato. Non a caso, infatti, l’esterno della Sampdoria sarebbe finito nel mirino della Roma, in cerca di un terzino destro, in vista del mercato di Gennaio.

Secondo il Corriere dello Sport, la squadra giallorossa starebbe pensando ad una soluzione alternativa a Rick Karsdorp visto che Davide Santon e Bryan Reynolds non convincono José Mourinho. Stando al quotidiano proprio il polacco della Sampdoria potrebbe essere il nome giusto per esperienza e affidabilità.