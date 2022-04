Calciomercato Sampdoria, mancano poche giornate al termine del campionato: i numeri degli acquisti di gennaio

Dei sette i giocatori arrivati nel mercato di riparazione solo pochi si salvano. Marco Giampaolo al suo arrivo alla Sampdoria aveva chiesto determinate garanzie che, purtroppo, non sono state rispettate. Il forfait di Manolo Gabbiadini poi ha acuito una lacuna in attacco che la Sampdoria si porta da inizio stagione.

Andrea Conti, 7 presenze e 1 gol. La rete non è stata determinante essendo la terza nel match tra Sampdoria e Sassuolo finita 4-0 per i blucerchiati. Stefano Sensi, 8 presenze e 1 gol. Anche la sua rete non è stata determinante essendo la secondo contro il Sassuolo, partita in cui Francesco Caputo segna il gol da tre punti. Abdelhamid Sabiri, 7 presenze, 1 gol e 1 assist. Anche il gol del trequartista non è determinante dato che arriva contro la Juventus. È l’assist a essere determinante nel match contro il Venezia. Sebastian Giovinco, 2 presenze e 37 minuti di gioco fa il pari, tra i veri flop, con Vladyslav Supryaga, 1 presenza e 24 minuti di gioco. Giangiacomo Magnani, 3 presenze, non pervenuto. Tomas Rincon, 11 presenze, zero gol e zero assist, utile dal momento dell’infortunio di Albin Ekdal.