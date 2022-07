Calciomercato Sampdoria: Linetty aspetta i blucerchiati

Calciomercato Sampdoria: Linetty separato in casa con il Torino e aspetta soltanto l’offerta de blucerchiati

Karol Linetty resta al Torino, per il momento. Il centrocampista polacco partirà per il ritiro con Ivan Juric, ma spera ancora in uno spiraglio per poter far ritorno in Liguria. Ma più che Spezia, alla Sampdoria.

Lo Spezia, in pressing per Linetty, non è una destinazione gradita come l’ipotesi di tornare alla corte di Giampaolo. Linetty ha anche un ristorante con Bartosz Bereszynski, il Mamma Mia a Recco, e sarebbe disposto ad abbassarsi lo stipendio per vestire la maglia blucerchiata. L’operazione però è estremamente onerosa per le pretese del club granata.