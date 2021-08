Calciomercato Sampdoria: Liverpool pronto all’assalto a Damsgaard

Il Liverpool pronto ad affondare il colpo per Damsgaard: ecco le ultime sulla trattativa con la Sampdoria per il danese

Se arrivasse l’offerta giusta per Mikkel Damsgaard, Massimo Ferrero lo lascerebbe partire a cuor leggero.

L’offerta giusta è chiaramente intorno ai 30 milioni di euro, minimo 25 magari con dentro una contropartita. Una cifra del genere, in Italia, non arriverà mai da nessun club ma per quanto riguarda l’estero e soprattutto la Premier League i discorsi cambiano. È il Liverpool il club maggiormente indiziato per fare un’offerta last minute per il centrocampista danese. Secondo quanto riporta Repubblica l’affondo dovrebbe arrivare proprio negli ultimi due giorni di mercato.

