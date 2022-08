Calciomercato Sampdoria: ripresi i contatti con il Tottenham

Calciomercato Sampdoria, si ricomincia a parlare con il Tottenham con due nomi sul piatto: Bryan Gil e Harry Winks

La Sampdoria ha ripreso i contatti con il Tottenham per il proprio calciomercato. Come riportato dal Secolo XIX, i blucerchiati cercano in casa Spurs tra gli esuberi e, oltre a Bryan Gil, piace anche Harry Winks.

Per il secondo si è mosso il ds Faggiano, che ha ricevuto conferme da Conte del fatto che sia fuori dal progetto. Trattativa non impossibile, ma complicata dal fatto che il calciatore vorrebbe rimanere in Premier, dove ha mercato.