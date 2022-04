Calciomercato Sampdoria, Sensi in bilico: un club medita lo “scippo”

Calciomercato Sampdoria, un’italiana prepara l’offerta per Sensi: le ultime sul centrocampista in prestito ai blucerchiati

Stefano Sensi, calciatore di proprietà dell’Inter e attualmente in prestito alla Sampdoria, deciderà il suo futuro a fine stagione. I blucerchiati vorrebbero trattenere il classe 1995 ma sono molte le squadre interessate al centrocampista della nazionale italiana.

Tra tutte le squadre la più interessata al giocatore sembrerebbe il Monza: il club di Adriano Galliani e Silvio Berlusconi starebbe preparando un’offerta di circa 10 milioni di euro per Sensi in caso di promozione in Serie A.