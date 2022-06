Calciomercato Sampdoria: continuano i contatti con il Pisa per Torregrossa. I toscani sperano di poter rinnovare il prestito

Prosegue la trattativa tra Sampdoria e Pisa per Ernesto Torregrossa. Come riportato da Gianluca Di Marzio, le società hanno ripreso quest’oggi i contatti per portare a compimento l’operazione, che vedrebbe l’attaccante classe ’92 fare ritorno in nerazzurro.

Dopo non aver esercitato il diritto di riscatto, il Pisa cerca un nuovo accordo con la Sampdoria sulla base del prestito con opzione.