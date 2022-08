Calciomercato Sampdoria, si scalda la pista Winks: oggi nuovi contatti col Tottenham

Calciomercato Sampdoria: i blucerchiati spingono per Winks del Tottenham, oggi nuovi contatti con gli Spurs

Filtra ottimismo in casa blucerchiata in merito alla trattativa per portare Harry Winks a Genova. La Sampdoria è in attesa di una risposta da parte del centrocampista inglese, che vorrebbe restare in Premier League ma non ha ancora ricevuto offerte concrete. E a pochi giorni dalla fine del calciomercato, l’unica destinazione intrigante sembra essere quella blucerchiata.

La decisione di Winks potrebbe arrivare in qualsiasi momento. Anche oggi, per esempio, quando Sampdoria e Tottenham avranno nuovi contatti per sigillare l’accordo: prestito oneroso con diritto di riscatto e gran parte dell’ingaggio pagata dalla società inglese.

