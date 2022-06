Calciomercato Sampdoria: sirene dalla Premier League per Damsgaard. Per i blucerchiati nessuno è incedibile

Nessuno è incedibile alla Sampdoria. Questo il primo messaggio chiaro che la dirigenza blucerchiata aveva mandato al termine della stagione 2021/22. Il secondo messaggio, proferito da Marco Lanna a margine dell’incontro con la Federclubs, è stato: non siamo costretti a cedere i big. E Mikkel Damsgaard rientra in quest’ultima categoria.

Il centrocampista danese, reduce da un ottimo ritorno in campo con la Danimarca per gli impegni di Nations League, ha mercato in Inghilterra. A quanto riporta Il Corriere dello Sport, alcuni club di Premier League avrebbero iniziato i sondaggi. La Sampdoria vede in Damsgaard una futura plusvalenza ma, al momento, il suo valore è calato a seguito dei problemi fisici patiti nell’ultima stagione. Difficile che possa partire a meno che non arrivi un’offerta irrinunciabile oltre i quindici milioni di euro.