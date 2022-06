Calciomercato Sampdoria, torna di moda il nome di Praet

Calciomercato Sampdoria, sarà sfida col Torino per Dennis Praet: il belga del Leicester City piace a Giampaolo

Il sogno di mercato della Sampdoria si chiama Dennis Praet. Secondo Il Secolo XIX, l’avvocato Antonio Romei, che ha in mano le trattative in sinergia con il presidente Marco Lanna, ci starebbe facendo un pensierino.

La strada che porta al belga però non è semplice. Come scrive il quotidiano cittadino, c’è da battere la concorrenza del Torino che ha avuto Praet in prestito nell’ultima stagione e Ivan Juric lo ha chiesto espressamente a Urbano Cairo anche per la prossima. Il Leicester non considera Praet parte del suo progetto e lo ha messo in vendita: la valutazione è 12 milioni di euro senza dilazioni di pagamento.