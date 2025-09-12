Calciomercato Sassuolo, Berardi rivela: «Non ho rimpianti. Ecco cosa voglio ancora dimostrare qui!» - Calcio News 24

Calciomercato Sassuolo, Berardi: «Offerte dai grandi club? Non ero pronto. Ora voglio riportare in alto questo club»

Domenico Berardi è tornato a parlare ai microfoni di Sky Sport, intervistato da Marco Nosotti, raccontando il suo legame profondo con il Sassuolo e affrontando diversi temi, tra cui anche il suo mancato trasferimento in passato. Parole che non possono passare inosservate nel contesto del calciomercato Sassuolo, soprattutto alla luce delle tante voci che negli anni lo hanno accostato a top club italiani e stranieri.

«La mia storia con il Sassuolo parte da lontano – ha spiegato Berardi – ci allenavamo in un centro dove oggi, secondo me, non va più nessuno. Poi la società ha deciso di costruire una struttura moderna e bellissima. Per me è un onore essere la bandiera di questo grande club, una vera famiglia. Questo mi rende orgoglioso».

Capitano e simbolo del Sassuolo, Berardi ha confermato di aver ricevuto numerose proposte nel corso della carriera: «In passato ho avuto offerte da grandi club, ma a 20 anni non ero maturo abbastanza per accettare certe sfide. Non ho rimpianti: sono felice di aver continuato con questa squadra. La tranquillità di questo ambiente e la forza della società mi hanno sempre convinto a restare».

Nel panorama del calciomercato Sassuolo, il nome di Berardi è sempre tra i più caldi, ma lui continua a rappresentare una certezza per i neroverdi. Anche sul suo futuro, il numero 10 non si sbilancia: vuole godersi questa stagione e, magari, riconquistare la Nazionale. «Ho guardato le ultime partite dell’Italia con un po’ di nostalgia. Lavoro duramente qui per meritarmi di nuovo quella maglia. Con Gattuso possiamo toglierci soddisfazioni».

Berardi ha parlato anche del suo infortunio al tendine d’Achille, definendolo il momento più difficile della sua carriera, aggravato dalla retrocessione. Ma ora l’obiettivo è rinascere: «Voglio godermi questa stagione. Il Berardi di un tempo sta tornando».

Infine, un pensiero al gruppo e ai giovani: «Volpato ha qualità pazzesche, deve crescere nella continuità. Romagna? Un vero capitano, trasmette serenità».

Nel complesso, le sue parole confermano quanto il calciomercato Sassuolo ruoti ancora intorno alla figura di Berardi, leader tecnico e morale di una squadra in cerca di riscatto.