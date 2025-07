Calciomercato Sassuolo, Buchanan si allontana dai neroverdi? Si avvicina una nuova rivale - Calcio News 24

Calciomercato Sassuolo: interesse per Tajon Buchanan e scenari in evoluzione. La situazione

Nel panorama del calciomercato Sassuolo, prende sempre più corpo l’ipotesi di un interesse concreto per Tajon Buchanan, esterno canadese che nell’ultima stagione ha militato in prestito al Villarreal. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Gianluca Di Marzio, il club spagnolo starebbe seriamente valutando di riaccogliere Buchanan nella propria rosa, puntando su un ritorno a titolo definitivo. Tuttavia, la situazione coinvolge anche altre squadre italiane, con lo stesso Sassuolo che potrebbe inserirsi nella trattativa.

Buchanan, dopo un periodo di adattamento, si è dimostrato un elemento importante nelle rotazioni del Villarreal, contribuendo alle dinamiche offensive del “submarino amarillo”. La sua esperienza in Liga ha accresciuto il suo valore, ma il futuro del canadese sembra comunque distante dal club che attualmente detiene il suo cartellino, ovvero l’Inter. Infatti, secondo quanto riportato, i nerazzurri non intendono ripetere la formula del prestito, come avvenuto nella scorsa sessione di mercato.

L’Inter, infatti, ha adottato una posizione ferma: Buchanan dovrà essere ceduto a titolo definitivo, senza ulteriori prestiti. Questo cambio di strategia riflette la volontà della dirigenza nerazzurra di puntare sulla valorizzazione piena del giocatore attraverso un trasferimento stabile e duraturo, evitando così possibili complicazioni derivanti da prestiti successivi.

Il Sassuolo, noto per la sua abilità nel saper valorizzare giovani talenti e nel proporre progetti ambiziosi, potrebbe rappresentare un interlocutore ideale per questa trattativa. Con il suo modello di crescita e sviluppo, il club emiliano potrebbe offrire a Buchanan un ambiente stimolante per rilanciarsi e affermarsi in Serie A.

Il calciomercato Sassuolo si conferma quindi molto attivo, con la società pronta a cogliere occasioni importanti per rinforzare la rosa, soprattutto sulle fasce offensive. L’arrivo di un giocatore come Buchanan si inserirebbe perfettamente in questo contesto, portando qualità, velocità e dinamismo.

In conclusione, la trattativa per Tajon Buchanan resta una delle più interessanti nel panorama del calciomercato Sassuolo, con il club pronto a muoversi in modo deciso per assicurarsi un talento di prospettiva che potrebbe dare un contributo significativo alla squadra nelle prossime stagioni.