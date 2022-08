Calciomercato Sassuolo, fatta per Laurienté: atteso a breve in Italia

Calciomercato Sassuolo: i neroverdi hanno chiuso con il Lorient per l’acquisto di Laurienté

Si chiude la telenovela Laurienté. Come riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, il Sassuolo ha trovato l’accordo con il Lorient per il francese. Tutto fatto quindi per i neroverdi che rinforzano così il reparto offensivo dopo le cessioni di Raspadori e Scamacca.

Laurienté lascerà la Francia in serata e volerà destinazione Italia per cominciare la sua nuova avventura al Sassuolo.