Calciomercato Sassuolo, si pensa al futuro. Da valutare il futuro in neroverde di tre senatori

Con la promozione in Serie A diventata ufficiale, inizia a pensare al prossimo futuro il Sassuolo. La squadra allenata da Fabio Grosso, in scadenza 2027, valuta infatti le prime operazioni di calciomercato in uscita che riguarderanno i neroverdi.

In particolare, resta in bilico il futuro di Filippo Romagna, Pedro Obiang e Jeremy Toljan, in scadenza al termine della stagione, ma al Sassuolo da diverso tempo.