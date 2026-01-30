Calciomercato Sassuolo, intesa raggiunta con il Marsiglia per Garcia e Bakola: i neroverdi valutano anche altri profili in Serie A

Calciomercato Sassuolo, chiusi Bakola e Garcia è a un passo: trattativa ai dettagli. Nel mirino anche Pedro Felipe e Ebosele

Il Sassuolo è pronto a muoversi con decisione sul mercato in entrata. Il club neroverde ha raggiunto un accordo totale con il Marsiglia per Ulisses Garcia, difensore classe ’96 che approderà in Serie A con la formula del prestito e diritto di riscatto fissato tra i 2,5 e i 3 milioni di euro. Il giocatore, che in carriera ha vestito anche le maglie di Werder Brema e Young Boys, è atteso in Italia tra la serata del 30 gennaio e la giornata di domani. Lo riporta Di Marzio.

Parallelamente, la società emiliana sta lavorando per chiudere un’altra operazione in difesa. L’obiettivo è definire entro venerdì 30 gennaio l’arrivo di Pedro Felipe dalla Juventus. Il centrale brasiliano, titolare nella Juventus Next Gen in Serie C, è considerato un profilo interessante per completare il reparto arretrato.

Con questi due innesti, il Sassuolo punta a rinforzare la propria retroguardia in vista della seconda parte di stagione, aggiungendo esperienza internazionale con Garcia e prospettiva futura con Pedro Felipe.

SASSUOLO SCATENATO

Il Sassuolo ha raggiunto un accordo con l’OM non solo per Ulisses Garcia, ma anche per Darryl Bakola, come riportato da Footmercato. L’operazione per il giovane talento francese classe 2007 dovrebbe chiudersi a titolo definitivo per circa 10 milioni di euro, con l’unico tassello mancante rappresentato dall’intesa sui termini personali.

Bakola, centrocampista o trequartista, ha già collezionato 13 presenze stagionali per un totale di 403 minuti. Se gli ultimi dettagli verranno sistemati, lui e Garcia sono attesi in Italia tra il 30 e il 31 gennaio.

Parallelamente, il Sassuolo ha chiesto informazioni anche su Ebosele, esterno del Basaksehir ed ex Udinese, a conferma della volontà di rinforzare ulteriormente la rosa

