Calciomercato Serie A, i cinque colpi mancati di gennaio

Colpi ad effetto ma anche dietrofront clamorosi a un passo dall’ufficialità. Ecco le cinque operazioni di mercato saltate a gennaio

Sedotti e abbandonati. E’ stato un mercato di gennaio caratterizzato da grandi colpi ma altrettante delusioni, a un passo dall’ufficialità. Il caso più emblematico lo scambio Politano – Spinazzola, con dietrofront clamoroso dopo l’accordo totale tra le società e le visite mediche. Il tentativo dei nerazzurri di cambiare la formula (diritto di riscatto) ha portato alla brusca frenata, l’operazione è saltata e i giocatori hanno fatto ritorno nelle rispettive città. Un episodio che a molti ha ricordato il mancato scambio Vucinic – Guarin di qualche anno fa, tra Juventus e Inter. E proprio i bianconeri sono stati protagonisti di un altro mancato trasferimento che sembrava fatto: lo scambio De Sciglio – Kurzawa. La plusvalenza reciproca non è bastata a sciogliere le riserve di Paratici, che all’ultimo ha deciso di confermare De Sciglio mentre Kurzawa era in attesa di partire per Torino.

L’Inter ha piazzato il colpo Eriksen ma con il Barcellona è mancato l’affondo decisivo per Vidal. Così come per Giroud, nonostante il pressing serrato e la mediazione di Conte. I Blues hanno spiazzato anche la Lazio, togliendo l’attaccante dal mercato nonostante l’accordo già raggiunto coi biancocelesti: tre anni a 2,5 milioni a stagione. In mattinata Iturbe ha sostenuto le visite mediche a Genova ma non è bastato: problematiche relative alla documentazione hanno compromesso l’operazione tra i messicani del Pumas e il club di Preziosi, discorso simile per Robinson, bloccato dal Wigan dopo le visite al Milan. Anche Kumbulla al Napoli è sfumato sul più bello nonostante l’accordo da 20 milioni tra le due società: il difensore aspetta l’Inter in estate. Una menzione particolare la merita Cedric Bakambu, a un passo dal Barcellona. Trattativa saltata mentre era in aeroporto verso la Catalogna, ma grande sportività del congolese e una richiesta originale: «Transfermarkt, per favore aggiungi la voce “Quasi Barcellona” al mio profilo». Puntuale la risposta di Griezmann: «Ci vedremo un’altra volta».