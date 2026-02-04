Calciomercato Serie A: quante occasioni a parametro zero per l’estate. Tutti i nomi che potrebbero sbarcare in Italia ma non solo…Ultimissime

Calciomercato Serie A: le possibili occasioni a parametro zero per l’estate. Quali nomi potrebbero arrivare in Italia ma non solo…Ultimissime

“Occasioni cercasi”: è questo il mantra che risuona nelle sedi di molti club italiani in vista dell’estate 2026. La prossima finestra di mercato si preannuncia ricchissima di opportunità a parametro zero, con una lista di svincolati di lusso pronta a ingolosire direttori sportivi a caccia di colpi senza costo del cartellino. Si va dai veterani in cerca dell’ultimo grande contratto ai giocatori nel pieno della maturità pronti al salto definitivo. Tuttosport fornisce oggi un quadro delle occasioni di mercato.

Tra i pali, i riflettori sono puntati su due icone: mentre Neuer sembra ormai prossimo al rinnovo con il Bayern Monaco, Yann Sommer appare destinato a lasciare l’Inter, con la Bundesliga o un romantico ritorno al Basilea come opzioni.

Il pacchetto arretrato offre nomi di spessore internazionale come Konaté (in bilico tra Liverpool e Real Madrid) e Rüdiger, tentato da MLS o Arabia. In chiave Serie A, la Roma rischia di perdere il rinato Zeki Celik, che piace a Juventus e Liverpool, mentre l’Inter si prepara a salutare Acerbi e De Vrij (possibile futuro arabo con Inzaghi per l’olandese). Il Napoli, invece, blinda Spinazzola e Juan Jesus. Occhi puntati anche sull’emergente Senesi, su cui la Juve sta muovendo passi concreti.

A centrocampo regna l’abbondanza. Bernardo Silva è conteso tra Turchia, Portogallo e mete esotiche. N’Golo Kanté è pronto a lasciare l’Arabia per il Fenerbahce, percorso inverso che sogna anche Franck Kessié, già proposto alle big italiane. Leon Goretzka ha ufficializzato l’addio al Bayern, scatenando l’interesse di Milan, Atletico e Tottenham. Sul fronte rinnovi, la Juve accelera per blindare McKennie, mentre la Roma tratta al ribasso con capitan Pellegrini.

Infine, l’attacco. Lewandowski è sempre più attratto dalle sirene americane dei Chicago Fire, mentre per Icardi, senza rinnovo col Galatasaray, si riaprono le porte di Italia o Arabia. Il nome più caldo resta però Dusan Vlahovic: il serbo sembra lontano dalla permanenza alla Juve, con il Milan in prima fila per assicurarsi il bomber, nonostante la concorrenza di Bayern e Barcellona.