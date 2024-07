Calciomercato Serie A, Pinamonti ABBANDONA il campionato di Serie A. Una big su di lui

Calciomercato Serie A, Andrea Pinamonti per pronto a salutare il campionato italiano? Una BIG EUROPEA sul centravanti

Come riportato da Mirror, nonostante molte squadre come Torino e Fiorentina siano su Andrea Pinamonti del Sassuolo, dall’altra parte c’è una big europea che vorrebbe far suo il centravanti.

In pole position infatti è spuntato il Leicester che vorrebbe far suo il degno erede di Vardy. Staremo a vedere come si evolverà la situazione sotto il profilo delle trattative.