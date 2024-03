Calciomercato Serie A, Sudakov: «Voglio giocare in una big»

Georgiy Sudakov, giocatore dello Shakhtar Donetsk, ha parlato del suo futuro alludendo anche al campionato di Serie A

Georgiy Sudakov e i sogni sul futuro. IL talento dello Shakhtar Donetsk ha parlato ai microfoni di Sportitalia della sua possibile nuova squadra.

PAROLE – «Futuro in Premier o in Italia? Certo. Come ho detto, la Premier League è un campionato incredibile, ma prima di tutto voglio giocare in una delle prime 5 leghe e l’Italia non fa eccezione in tal senso».