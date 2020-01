Calciomercato Spal, Bonifazi ad un passo ma attenzione a Fiorentina e Sassuolo

Calciomercato Spal, trattativa in via di chiusura quella per il difensore anche se potrebbero inserirsi due club all’ultimo secondo

La Spal si muove sul mercato per rinforzare la rosa di mister Semplici e continuare a sperare di conquistare la salvezza in questa stagione. La squadra di Ferrara sarebbe ad un passo da Kevin Bonifazi anche si ci sarebbero ancora dei dettagli da limare con il Torino.

Proprio per questo motivo, come riporta il Corriere dello Sport, sia Fiorentina che Sassuolo potrebbero inserirsi nella trattativa già in corso. Soprattutto i neroverdi vorrebbero tornare sul mercato visto l’infortunio di Ferrari.