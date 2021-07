Calciomercato Spezia: in arrivo Frattesi dal Sassuolo

Calciomercato Spezia: il club ligure è vicino a chiudere per Davide Frattesi dal Sassuolo. La trattativa è ben avviata

Lo Spezia è pronto a chiudere un importante colpo per il centrocampo di Thiago Motta. Come riporta Sky Sport è vicinissimo al passaggio nel club ligure Davide Frattesi dal Sassuolo. Il centrocampista, l’ultima stagione a Monza ha giocato 37 partite con 8 gol e 2 assist, dovrebbe arrivare in prestito.

La trattativa è ben avviata e la fumata bianca dovrebbe arrivare nel giro di 48 ore.