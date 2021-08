Calciomercato Spezia, occhi su due difensori della Sampdoria

Calciomercato Spezia, Pecini può virare su alcuni difensori blucerchiati per rinforzare la difesa. Occhi su Tonelli e Ferrari

Dell’asse di mercato tra Sampdoria e Spezia si parla già da giorni con diversi nomi in ballo per diversi reparti. La troppa concorrenza per arrivare a Martin Ceceres potrebbe complicare i piani di Riccardo Pecini in difesa. Il dirigente aquilotto avrebbe allora spostato l’attenzione su due profili blucerchiati.

Secondo Tuttosport, le difficoltà per portare Caceres in bianconero potrebbe spingere lo Spezia a concentrare l’attenzione su Lorenzo Tonelli, in scadenza di contratto a giugno 2022, e su Alex Ferrari, al momento confermato nella difesa blucerchiata. Le trattative potrebbero comunque entrare nel vivo nei prossimi giorni.