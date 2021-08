Calciomercato Spezia, offerta del Fenerbahce per Nzola

Calciomercato Spezia, il club turco all’assalto di M’Bala Nzola. Ecco la risposta dei liguri all’offerta per l’attaccante angolano

Stando a quanto riferito dal Secolo XIX, il Fenerbahce, in cerca di un attaccante, avrebbe presentato una prima offerta per M’Bala Nzola dello Spezia. 4,5 milioni di euro sul piatto per rilevare il cartellino del centravanti angolano, autore di 11 reti nella passata stagione di Serie A.

Proposta ritenuta però troppo bassa dal club ligure, che non si priverà così facilmente del giocatore.